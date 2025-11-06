Mila liebt das Meer

Die vierjährige Mila lebt mit ihrer Mama Anne-Marie und ihrem Papa Dirk im Bremer Umland. Sie liebt das Meer, Regenbögen und Einhörner. Wie ihre Mutter möchte das hilfsbereite, intelligente kleine Mädchen später Krankenschwester werden. Schon jetzt spendet sie Trost im Kindergarten, wenn andere traurig sind. Mila hat das Myelodysplastische Syndrom (MDS), eine seltene Erkrankung des blutbildenden Systems. Für ihre Heilung braucht Mila dringend eine Stammzellspende. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahren alt und gesund sind, können sich am 1. Dezember als potenzielle Lebensretter:innen registrieren - für Mila oder andere Betroffene. Vor Ort werden Kaffee und Kuchen angeboten und es gibt einen Weihnachtsbasar

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/mila ein Registrierungsset bestellen.