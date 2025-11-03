Mila liebt das Meer

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Die vierjährige Mila lebt mit ihrer Mama Anne-Marie und ihrem Papa Dirk im Bremer Umland. Sie liebt das Meer, Regenbögen und Einhörner. Wie ihre Mutter möchte das hilfsbereite, intelligente kleine Mädchen später Krankenschwester werden. Schon jetzt spendet sie Trost im Kindergarten, wenn andere traurig sind.

Mila hat das Myelodysplastische Syndrom (MDS), eine seltene Erkrankung des blutbildenden Systems. Für ihre Heilung braucht Mila dringend eine Stammzellspende. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahren alt und gesund sind, können sich als potenzielle Lebensretter:innen registrieren - für Mila oder andere Betroffene.