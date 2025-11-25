Spender:in werdenGeld spenden
Ein Mann sitzt an einem Springbrunnen.
Registrierungsaktion

Zusammen für Uwe!

Dorfhaus Bischweier, Rauentalerstr. 13, 76476 Bischweier, Deutschland
29.11.2025
11:00 (MEZ)
29.11.2025
15:00 (MEZ)
Uwe aus Gaggenau ist immer für andere da: hilfsbereit, herzlich und fest in seinem Umfeld verwurzelt. Am liebsten verbringt er Zeit mit seinen Enkeln oder ist mit seiner Frau Else im Camper unterwegs. Doch seit Oktober ist nichts mehr, wie es war. Uwe erhält die Schockdiagnose Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist nun seine einzige Chance auf Heilung.

Aus diesem Grund rufen seine beiden Söhne Marco und Dennis, seine Ehefrau Else, Freund:innen und der DKMS zur Mithilfe auf. „Bitte komm zur Aktion und lass dich registrieren. Jede einzelne Registrierung kann helfen – unserem Vater oder anderen Betroffenen.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
