Fankurve im Stadion mit Fahne von Borussia Mönchengladbach.
Registrierungsaktion

Borussia Mönchengladbach gegen Blutkrebs

Borussia Park, Stadionseite Nord und Ost, Hennes Weisweiler Allee 1, 41179 Mönchengladbach, Deutschland
28.11.2025
17:30 (MEZ)
28.11.2025
20:30 (MEZ)
Wenn am 12. Saisonspieltag im Borussia Park die Fohlen gegen RB Leipzig spielen, hat die Borussen-Familie mit ihren Fans bereits starken Einsatz gegen Blutkrebs bewiesen. Denn an zwei Registrierungsständen der DKMS können sich die Besucher:innen des Matchs am 28. November 2025 vor Spielbeginn (17:30 bis 20:30 Uhr, Stadionseite Nord und Ost) direkt vor Ort als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.

Borussia-Fan an Blutkrebs erkrankt

Ein Zeichen gegen Blutkrebs, dass die Borussen aus aktuellem Anlass setzen: Yvonne (37) aus Jüchen, deren zweites Wohnzimmer das Stadion im Borussia-Park ist, hat vor wenigen Monaten die Schockdiagnose Blutkrebs erhalten. Hier will die Borussia zeigen, dass man auf den Rängen zusammenhält. Mit möglichst vielen Registrierungen unter den Fans will das Team vom Niederrhein für noch mehr zweite Lebenschancen sorgen und das starke Signal an Blutkrebs Betroffene senden: Ihr steht nicht allein im Block!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Der Besuch der Veranstaltung und die Registrierung ist auch ohne gültige Eintrittskarte möglich.

Wer am Spieltag nicht vor Ort sein kann, der nutzt die Möglichkeit, sich hier ein Registrierungsset kostenlos und bequem nach Hause zu bestellen – und so aus der Ferne Blutkrebs die rote Karte zeigen!

Janet Mulappancharil
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Eine Familie steht in Sommerkleidung im Grünen und lächelt in die Kamera.
Registrierungsaktion
Nicht unser Papa!
München
22.11.2025
Ein Junge sitzt auf einer Couch
Registrierungsaktion
Für Dean
Hamburg
22.11.2025
Ein Mädchen sitzt an einem Tisch und isst einen Macaron.
Registrierungsaktion
Clara braucht dich
Hohenbrunn
23.11.2025
Registrierungsaktion
Wenn Mut tanzt und Hoffnung lacht – Susana will leben!
Reutlingen
23.11.2025
Ein Mädchen steht am Meer, auf dem Bild daneben ist ein Stadion zu sehen.
Registrierungsaktion
ICON LEAGUE X OneFootball für Mila
Bremen
23.11.2025
Zwei Bilder nebeneinander, ersteres von einem Jungen mit Glatze, letzteres zeigt eine Familie in festlichen Klamotten.
Registrierungsaktion
Hoffnung für Friedrich und Guido
Köln
25.11.2025
Ein Mädchen sitzt an einem Tisch und isst einen Macaron.
Registrierungsaktion
Clara braucht dich
Übersee am Chiemsee
26.11.2025
Eine Frau mit ergrautem Haar und einer auf dem Haar aufliegenden Brille stützt ihr Kinn auf den zu Fäusten geschlossenen Händen und lächelt.
Registrierungsaktion
Gemeinsam Hoffnung schenken
Großenlüder
29.11.2025
Ein blondes Mädchen mit rosa Cap und Hoodie steht mit dem Rücken zur Kamera und schaut aufs Meer.
Registrierungsaktion
Mila liebt das Meer
Bremen
01.12.2025
