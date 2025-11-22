Borussia Mönchengladbach gegen Blutkrebs

Wenn am 12. Saisonspieltag im Borussia Park die Fohlen gegen RB Leipzig spielen, hat die Borussen-Familie mit ihren Fans bereits starken Einsatz gegen Blutkrebs bewiesen. Denn an zwei Registrierungsständen der DKMS können sich die Besucher:innen des Matchs am 28. November 2025 vor Spielbeginn (17:30 bis 20:30 Uhr, Stadionseite Nord und Ost) direkt vor Ort als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.

Borussia-Fan an Blutkrebs erkrankt

Ein Zeichen gegen Blutkrebs, dass die Borussen aus aktuellem Anlass setzen: Yvonne (37) aus Jüchen, deren zweites Wohnzimmer das Stadion im Borussia-Park ist, hat vor wenigen Monaten die Schockdiagnose Blutkrebs erhalten. Hier will die Borussia zeigen, dass man auf den Rängen zusammenhält. Mit möglichst vielen Registrierungen unter den Fans will das Team vom Niederrhein für noch mehr zweite Lebenschancen sorgen und das starke Signal an Blutkrebs Betroffene senden: Ihr steht nicht allein im Block!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Der Besuch der Veranstaltung und die Registrierung ist auch ohne gültige Eintrittskarte möglich.

Wer am Spieltag nicht vor Ort sein kann, der nutzt die Möglichkeit, sich hier ein Registrierungsset kostenlos und bequem nach Hause zu bestellen – und so aus der Ferne Blutkrebs die rote Karte zeigen!