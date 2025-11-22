Die vierjährige Mila lebt mit ihren Eltern, Anne-Marie und Dirk, im Bremer Umland. Sie liebt das Meer, Regenbögen und Einhörner. Wie ihre Mutter träumt die aufgeweckte und hilfsbereite Mila davon, eines Tages Krankenschwester zu werden. Schon jetzt hat sie ein großes Herz: Im Kindergarten tröstet sie andere Kinder, wenn sie traurig sind. Doch Mila ist selbst schwer krank – sie leidet an einem Myelodysplastischen Syndrom (MDS), einer seltenen Erkrankung des blutbildenden Systems. Um wieder gesund zu werden, braucht Mila dringend eine Stammzellspende.

Zusammen mit der ICON LEAGUE und unserem Partner FC OneFootball rufen wir zur Registrierung auf während des Matchdays am 23.11. in Bremen. Am DKMS Stand in der ÖVB Arena kann man sich informieren und registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Der Besuch der Veranstaltung und die Registrierung ist nur mit gültiger Eintrittskarte möglich.

Wer nicht selbst vor Ort ist und online Stammzellspender:in werden möchte, findet hier weitere Infos: dkms.de/mila.