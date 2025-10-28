Wenn Mut tanzt und Hoffnung lacht – Susana will leben!

Bereits 2022 erlebte Susana einen schweren Schicksalsschlag, als sie die Diagnose Brustkrebs erhielt. Doch die heute 36-jährige Ehefrau und Mutter von zwei Kindern besiegte den Krebs. „Susi musste schon viel durchmachen, doch sie hat nie ihre positive Lebenseinstellung verloren. Sie gibt alles für ihre Familie: Geduld, Liebe und Geborgenheit”, berichtet eine Freundin. Jetzt fordert das Schicksal die Familie aus Reutlingen erneut heraus: Susana ist an akuter Leukämie, Blutkrebs erkrankt. Seitdem ist sie in der Klinik, macht eine Chemotherapie und benötigt nun eine Stammzellspende. „Den Kindern fehlt die Mama zu Hause, der Papa ist von der Arbeit freigestellt und versucht, den Alltag mit den Kindern so gut es geht zu meistern”, so die Angehörigen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich als Stammzellspender:in registrieren lassen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/susana ein Registrierungsset bestellen.