Die Hamburg Towers für Dean

Zuerst war es nur der Verdacht auf eine Blinddarmentzündung, doch was bei den Untersuchungen dann herauskommt, stellt das Leben von Dean und seiner Familie völlig auf den Kopf. Die Diagnose: Burkitt-Lymphom, eine sehr aggressive Krebsart. Nun kann nur noch eine Stammzellspende den 10-Jährigen retten, doch es fehlt ein:e passende:r Spender:in. Die Hamburg Towers wollen ihren Nachwuchsspieler unterstützen und veranstalten deshalb mehrere Registrierungsaktionen für Dean.



Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/dean ein Registrierungsset bestellen.

Der Besuch der DKMS-Registrierungsaktionen bei den Spielen ist nur mit gültiger Eintrittskarte für die Veranstaltung möglich.