Ein Junge steht vor einer gelben Tür
Registrierungsaktion

Die Hamburg Towers für Dean

Geschäftsstelle Veolia Towers, Kurt-Emmerich-Platz 2, 21109 Hamburg, Deutschland
28.10.2025
10:00 (MEZ)
28.10.2025
17:00 (MEZ)
Info Presse
Zuerst war es nur der Verdacht auf eine Blinddarmentzündung, doch was bei den Untersuchungen dann herauskommt, stellt das Leben von Dean und seiner Familie völlig auf den Kopf. Die Diagnose: Burkitt-Lymphom, eine sehr aggressive Krebsart. Nun kann nur noch eine Stammzellspende den 10-Jährigen retten, doch es fehlt ein:e passende:r Spender:in. Die Hamburg Towers wollen ihren Nachwuchsspieler unterstützen und veranstalten deshalb mehrere Registrierungsaktionen für Dean.


Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.
Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/dean ein Registrierungsset bestellen.

Carla Tiedt
Spenderneugewinnung
tiedt@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
