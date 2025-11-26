Für Roland und andere

Seit über zehn Jahren lebt Roland mit einer chronischen Leukämie. Dank seiner Medikamente konnte er bisher ein fast normales Leben führen. Wer ihn kennt, weiß: Auf Roland ist immer Verlass. Er hilft, wo er kann, und findet für jedes Problem eine Lösung. Für seine Familie ist er der Mittelpunkt – für jeden Spaß zu haben und nie um einen Spruch verlegen.

Doch seit November 2025 ist die Krankheit zurück. Diesmal können Medikamente ihm nicht mehr helfen – nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Darum ruft seine Tochter Anna gemeinsam mit der ganzen Familie zur Registrierung auf. Werde Stammzellspender:in und schenke Roland und anderen Betroffenen eine zweite Chance auf Leben!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.