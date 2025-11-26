Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann und eine Frau sitzen auf einer Tribüne.
Registrierungsaktion

Für Roland und andere

Festsaal der Sonnberg Schule, Schillerstr. 6, 69514 Laudenbach, Deutschland
07.12.2025
11:00 (MEZ)
07.12.2025
15:00 (MEZ)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Seit über zehn Jahren lebt Roland mit einer chronischen Leukämie. Dank seiner Medikamente konnte er bisher ein fast normales Leben führen. Wer ihn kennt, weiß: Auf Roland ist immer Verlass. Er hilft, wo er kann, und findet für jedes Problem eine Lösung. Für seine Familie ist er der Mittelpunkt – für jeden Spaß zu haben und nie um einen Spruch verlegen.

Doch seit November 2025 ist die Krankheit zurück. Diesmal können Medikamente ihm nicht mehr helfen – nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Darum ruft seine Tochter Anna gemeinsam mit der ganzen Familie zur Registrierung auf. Werde Stammzellspender:in und schenke Roland und anderen Betroffenen eine zweite Chance auf Leben!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Ein Mann mit Brille lächelt
Christian Werheid
Spenderneugewinnung
werheid@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Ein Mädchen sitzt an einem Tisch und isst einen Macaron.
Registrierungsaktion
Clara braucht dich
Übersee am Chiemsee
26.11.2025
Fankurve im Stadion mit Fahne von Borussia Mönchengladbach.
Registrierungsaktion
Borussia Mönchengladbach gegen Blutkrebs
Mönchengladbach
28.11.2025
Ein Mann sitzt an einem Springbrunnen.
Registrierungsaktion
Zusammen für Uwe!
Bischweier
29.11.2025
Eine Frau mit ergrautem Haar und einer auf dem Haar aufliegenden Brille stützt ihr Kinn auf den zu Fäusten geschlossenen Händen und lächelt.
Registrierungsaktion
Gemeinsam Hoffnung schenken
Großenlüder
29.11.2025
Ein blondes Mädchen mit rosa Cap und Hoodie steht mit dem Rücken zur Kamera und schaut aufs Meer.
Registrierungsaktion
Mila liebt das Meer
Bremen
01.12.2025
Ein Mann steht mit einem Hund vorm Meer.
Registrierungsaktion
Jeder hat eine zweite Chance verdient
Donauwörth
06.12.2025
Ein Junge fährt ein gelbes Fahrrad
Registrierungsaktion
Sei mein Neustart ins Leben
Maulbronn
06.12.2025
Ein Junge fährt ein gelbes Fahrrad
Registrierungsaktion
Sei mein Neustart ins Leben
Maulbronn
07.12.2025
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH