Eine Person in blauer Kleidung hält das DKMS-Registrierungsset mit der Aufschrift „Mund auf gegen Blutkrebs!“ sowie drei Wangenabstrichstäbchen in der Hand
Registrierungsaktion

Gemeinsam für mehr zweite Lebenschancen

Das Schloss - Einkaufszentrum, Schlossstr. 34, 12163 Berlin, Deutschland
07.12.2025
13:00 (MEZ)
07.12.2025
18:00 (MEZ)
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Alle 12 Minuten erkrankt ein Mensch in Deutschland an Blutkrebs. Für zahlreiche Patient:innen ist die Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance, doch viele Patient:innen finden keine:n passende:n Spender:in. Das wollen wir ändern! Machen Sie mit?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Antonia Lukas
Antonia Lukas
Spenderneugewinnung
lukas@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

