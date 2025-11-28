Michael braucht dich!

„Unser lieber Michael, Ehemann, Freund und Vater, steht gerade vor seinem größten Kampf: Er hat Blutkrebs. Erst Ende Oktober erhielt unsere kleine Familie die herzzerreißende Diagnose. Michael, der uns immer stärkt, liebt und begleitet, braucht nun selbst Hilfe”, berichtet Sonja, seine Ehefrau. Gemeinsam mit ihren Freund:innen rufen Sonja und Tochter Pia die Menschen zur Mithilfe auf. Denn Michael sucht dringend einen passenden Stammzellspender oder eine passende Stammzellspenderin, um vollständig geheilt werden zu können. Er selber hat schon einmal Stammzellen gespendet und so einem Menschen die Chance auf Leben gegeben. Seine Familie hofft nun, dass auch er seinen genetischen Zwilling findet.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/fuermichael ein Registrierungsset bestellen.