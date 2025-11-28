Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann und eine Frau posieren vor einem historischen Gebäude.
Registrierungsaktion

Michael braucht dich!

TV Wolfenweiler, Mooswaldstr. 15, 79227 Schallstadt, Deutschland
06.12.2025
13:00 (MEZ)
06.12.2025
17:00 (MEZ)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

„Unser lieber Michael, Ehemann, Freund und Vater, steht gerade vor seinem größten Kampf: Er hat Blutkrebs. Erst Ende Oktober erhielt unsere kleine Familie die herzzerreißende Diagnose. Michael, der uns immer stärkt, liebt und begleitet, braucht nun selbst Hilfe”, berichtet Sonja, seine Ehefrau. Gemeinsam mit ihren Freund:innen rufen Sonja und Tochter Pia die Menschen zur Mithilfe auf. Denn Michael sucht dringend einen passenden Stammzellspender oder eine passende Stammzellspenderin, um vollständig geheilt werden zu können. Er selber hat schon einmal Stammzellen gespendet und so einem Menschen die Chance auf Leben gegeben. Seine Familie hofft nun, dass auch er seinen genetischen Zwilling findet.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/fuermichael ein Registrierungsset bestellen.

Portraitfoto Pamela Kölbl
Pamela Kölbl
Spenderneugewinnung
koelbl@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Fankurve im Stadion mit Fahne von Borussia Mönchengladbach.
Registrierungsaktion
Borussia Mönchengladbach gegen Blutkrebs
Mönchengladbach
28.11.2025
Ein Mann sitzt an einem Springbrunnen.
Registrierungsaktion
Zusammen für Uwe!
Bischweier
29.11.2025
Eine Frau mit ergrautem Haar und einer auf dem Haar aufliegenden Brille stützt ihr Kinn auf den zu Fäusten geschlossenen Händen und lächelt.
Registrierungsaktion
Gemeinsam Hoffnung schenken
Großenlüder
29.11.2025
Ein blondes Mädchen mit rosa Cap und Hoodie steht mit dem Rücken zur Kamera und schaut aufs Meer.
Registrierungsaktion
Mila liebt das Meer
Bremen
01.12.2025
Ein Mann steht mit einem Hund vorm Meer.
Registrierungsaktion
Jeder hat eine zweite Chance verdient
Donauwörth
06.12.2025
Ein Junge fährt ein gelbes Fahrrad
Registrierungsaktion
Sei mein Neustart ins Leben
Maulbronn
06.12.2025
Ein Mann und eine Frau sitzen auf einer Tribüne.
Registrierungsaktion
Für Roland und andere
Laudenbach
07.12.2025
Ein Junge fährt ein gelbes Fahrrad
Registrierungsaktion
Sei mein Neustart ins Leben
Maulbronn
07.12.2025
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH