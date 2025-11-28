Gemeinsam für Holger

„Unser Papa ist ein Held und wir wollen ihn auf keinen Fall verlieren”, erzählen Tochter Alicia und Sohn Lino. „Vor drei Jahren hat er Mama mit einer Nierenspende das Leben gerettet. Jetzt braucht er selber Hilfe. Denn Papa ist an Blutkrebs erkrankt und benötigt eine Stammzellspende. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sind, können sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren - für unseren Papa Holger und andere Betroffene.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/holger ein Registrierungsset bestellen.