Nicht unser Papa!

Stephan ist so vieles: Ratgeber, Geschichtenerzähler, Grillmeister, Geschäftsmann. Aber vor allem ein liebevoller Mensch. Der 51-Jährige ist der Fels in der Brandung. Für seine Eltern und Schwester, für seine drei Kinder Justus (19), Clara (17) und Emma (9) wie auch für seine Partnerin Nina und ihre beiden Kinder Marie und Leo.

Stephans große Kinder mussten bereits den Verlust ihrer Mama verkraften. Nun schwebt auch noch ihr Papa in Lebensgefahr: Stephan leidet an akuter myeloischer Leukämie. Ohne eine Stammzellspende kann er nicht überleben.

„Unser Verlust wäre so viel größer als der Aufwand sich zu registrieren”, appelliert Nina. „Daher bitten wir jeden, der es möglich machen kann: Registriere dich!”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/stephan ein Registrierungsset bestellen.