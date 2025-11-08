Spender:in werdenGeld spenden
Eine Familie steht in Sommerkleidung im Grünen und lächelt in die Kamera.
Registrierungsaktion

Nicht unser Papa!

Seidlvilla e.V., Max Gorbach Zimmer (EG) , Nikolaiplatz 1B, 80802 München, Deutschland
22.11.2025
13:00 (MEZ)
22.11.2025
16:30 (MEZ)
Stephan ist so vieles: Ratgeber, Geschichtenerzähler, Grillmeister, Geschäftsmann. Aber vor allem ein liebevoller Mensch. Der 51-Jährige ist der Fels in der Brandung. Für seine Eltern und Schwester, für seine drei Kinder Justus (19), Clara (17) und Emma (9) wie auch für seine Partnerin Nina und ihre beiden Kinder Marie und Leo.

Stephans große Kinder mussten bereits den Verlust ihrer Mama verkraften. Nun schwebt auch noch ihr Papa in Lebensgefahr: Stephan leidet an akuter myeloischer Leukämie. Ohne eine Stammzellspende kann er nicht überleben.

„Unser Verlust wäre so viel größer als der Aufwand sich zu registrieren”, appelliert Nina. „Daher bitten wir jeden, der es möglich machen kann: Registriere dich!”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/stephan ein Registrierungsset bestellen.

Carla Tiedt
Spenderneugewinnung
tiedt@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Jetzt spenden

