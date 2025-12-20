Für Finn und andere

Finn ist erst sieben Jahre alt und hat dennoch schon vieles erlebt: Die ersten Jahre seiner Kindheit waren geprägt durch die Coronazeit. Und seit 2023 ist sein Leben geprägt durch Krankheit, denn Finn hat Leukämie. Statt in die Schule zu gehen, muss Finn immer wieder für längere Zeit ins Krankenhaus. Wenn er mal zuhause sein darf, verbringt er die Zeit am liebsten mit seiner Mama und dem Hund oder spielt Gesellschaftsspiele. Seine Freunde vermisst er sehr. Finn ist ein absoluter Gute-Laune-Mensch. Trotz seiner Situation hat er immer einen Witz auf Lager. Seine Mama sagt: „Finn ist der absolut süßeste Schelm, ärgert gerne, ist aber immer für seine Familie und Freunde da.”

Ob Finn auf eine:n nicht verwandte:n Spender:in angewiesen ist, ist aktuell noch offen. Die Familie möchte aber keine Zeit verlieren und ruft daher schon jetzt zur Registrierung bei der DKMS auf, um Menschen mit Blutkrebs zu helfen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/finn ein Registrierungsset bestellen.