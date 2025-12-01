Spender:in werdenGeld spenden
Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion

Zusammen für Tanja – zusammen für das Leben

DRK Bocholt, Goerdelerstr. 15, 46397 Bocholt, Deutschland
17.01.2026
10:00 (GMT+1)
17.01.2026
17:00 (GMT+1)
Info Presse
Tanja aus Bocholt ist ein warmherziger, liebevoller und unglaublich starker Mensch. Für ihre Familie ist die 48-Jährige der Halt in schweren Zeiten – immer positiv, immer kämpferisch. Doch von einem Tag auf den anderen wurde Leben aus der Bahn gerissen: Tanja ist an Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Chance zu überleben.

Trotz der Angst gibt Tanja nicht auf. Sie glaubt fest daran, dass nach dunklen Tagen wieder Licht kommt.

Um Tanja und vielen weiteren Betroffenen Hoffnung zu schenken, organisiert ihre Familie gemeinsam mit der DKMS zwei Registrierungsaktionen. Jede Registrierung kann Leben retten. Jede einzelne zählt.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Ein Mann mit Brille lächelt
Christian Werheid
Spenderneugewinnung
werheid@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
