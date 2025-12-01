Zurück auf die Tanzfläche

Tanzen ist Marielles große Leidenschaft. Die 15-Jährige aus Rheine steht nicht nur selbst gerne in der Hip-Hop-Formation, sondern verfolgt auch jedes Jahr mit Begeisterung das Auswahlverfahren der Dallas Cowboys Cheerleaders. Normalerweise sprüht Marielle vor Energie, Lebensfreude und Humor. Doch seit September hat sich ihr Leben komplett verändert: Sie erhält die Diagnose akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. 13 Wochen verbringt sie in der Klinik, zu schwach für die Schule, für Sport, für ihre Träume – und vor allem zu schwach zum Tanzen. Seit Dezember steht fest: Marielle braucht eine Stammzellspende, um zu überleben. Doch es fehlt ein:e passende:r Spender:in. Bist du die Rettung für Marielle und andere Betroffene? Finde es heraus, registriere dich jetzt!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/marielle ein Registrierungsset bestellen.