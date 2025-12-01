Zurück auf die Tanzfläche

Marielle (15) aus Rheine braucht dringend eine Stammzellspende – registriere dich jetzt!
Tanzen ist Marielles große Leidenschaft. Die 15-Jährige aus Rheine steht nicht nur selbst gerne in der Hip-Hop-Formation, sondern verfolgt auch jedes Jahr mit Begeisterung das Auswahlverfahren der Dallas Cowboys Cheerleaders.
Normalerweise sprüht Marielle vor Energie, Lebensfreude und Humor. Doch seit September hat sich ihr Leben komplett verändert: Sie erhält die Diagnose akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. 13 Wochen verbringt sie in der Klinik, zu schwach für die Schule, für Sport, für ihre Träume – und vor allem zu schwach zum Tanzen. Seit Dezember steht fest: Marielle braucht eine Stammzellspende, um zu überleben. Doch es fehlt ein:e passende:r Spender:in.
Bist du die Rettung für Marielle und andere Betroffene? Finde es heraus, registriere dich jetzt!
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.