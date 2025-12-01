Zurück auf die Tanzfläche

Marielle (15) aus Rheine braucht dringend eine Stammzellspende – registriere dich jetzt! Tanzen ist Marielles große Leidenschaft. Die 15-Jährige aus Rheine steht nicht nur selbst gerne in der Hip-Hop-Formation, sondern verfolgt auch jedes Jahr mit Begeisterung das Auswahlverfahren der Dallas Cowboys Cheerleaders.

Normalerweise sprüht Marielle vor Energie, Lebensfreude und Humor. Doch seit September hat sich ihr Leben komplett verändert: Sie erhält die Diagnose akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. 13 Wochen verbringt sie in der Klinik, zu schwach für die Schule, für Sport, für ihre Träume – und vor allem zu schwach zum Tanzen. Seit Dezember steht fest: Marielle braucht eine Stammzellspende, um zu überleben. Doch es fehlt ein:e passende:r Spender:in.

Bist du die Rettung für Marielle und andere Betroffene? Finde es heraus, registriere dich jetzt!