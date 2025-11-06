Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Eine Frau mit ergrautem Haar und einer auf dem Haar aufliegenden Brille stützt ihr Kinn auf den zu Fäusten geschlossenen Händen und lächelt.
Registrierungsaktion

Gemeinsam Hoffnung schenken

Bürgerhaus Müs, Lichtweg 2, 36137 Großenlüder, Deutschland
29.11.2025
10:00 (MEZ)
29.11.2025
16:00 (MEZ)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Kirsten ist schwerkrank. Sie hat Blutkrebs und kämpft um ihr Leben. Für viele Patientinnen und Patienten mit dieser Erkrankung ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Überleben. Und Kirsten will leben. Die 59-Jährige ist ein Mensch mit einem riesengroßen Herzen. Sie kümmert sich liebevoll um ihre Familie, pflegt verletzte Tiere und verbringt gerne Zeit mit ihrem Mann beim Imkern. Ihr größtes Hobby ist das Singen im Gospelchor, die Musik schenkt ihr Kraft.

Doch nun braucht Kirsten deine Kraft und Unterstützung. Registriere dich und werde Stammzellspender:in. Vielleicht bist genau DU das perfekte Match – und kannst ein Leben retten.

Antonia Lukas
Antonia Lukas
Spenderneugewinnung
lukas@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Registrierungsaktion
Registrierungsaktion der Freiwilligen Feuerwehr Burtenbach
Burtenbach
06.11.2025
Eine Frau macht ein Selfie
Registrierungsaktion
Gemeinsam für Leonie
Hemmersdorf
08.11.2025
Ein Junge sitzt auf einer Couch
Registrierungsaktion
Für Dean
Hamburg
22.11.2025
Registrierungsaktion
Wenn Mut tanzt und Hoffnung lacht – Susana will leben!
Reutlingen
23.11.2025
Zwei Bilder nebeneinander, ersteres von einem Jungen mit Glatze, letzteres zeigt eine Familie in festlichen Klamotten.
Registrierungsaktion
Hoffnung für Friedrich und Guido
Köln
25.11.2025
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH