EIN LÄCHELN FÜR HAILEY

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.





Hailey ist ein liebevoller Sonnenschein und lebt mit ihren Eltern in Osnabrück. Mit ihrem ehrlichen Lächeln verzaubert sie einfach alle. Die Einjährige liebt Waffeln, Omas Pfannkuchen und den Familienhund, den sie viel zu oft mit ihren eigenen Snacks füttert. Hailey ist ein glückliches Kind, obwohl sie in ihrem ersten Lebensjahr schon viele schwere Hürden überwinden musste. Einen Tag nach ihrer Geburt wurden im Krankenhaus Herzgeräusche festgestellt. Ihre Eltern suchten daraufhin unzählige Spezialist:innen auf, um nichts zu übersehen. Dann die Schockdiagnose: Hailey leidet an Mukopolysaccharidose Typ I, einer Stoffwechselerkrankung, die unbehandelt tödlich enden kann.

Um die Krankheit aufzuhalten, braucht Hailey schnellstmöglich eine Stammzellspende. Ihre Familie und Freunde rufen daher auf: