KLEINE FROHNATUR SUCHT GROßES MATCH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein

Jetzt zählt jede Registrierung. Der dreijährige Hannes kämpft ums Überleben. Der kleine Bluey-Fan steckt voller Energie und Lebensfreude. Doch schon seit letztem Jahr kämpft er gegen Leukämie. Im April dann der große Schock: Nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Hannes’ Vater hat es bereits vorgemacht und appelliert:

„Vor Jahren habe ich für eine Person Stammzellen gespendet. Jetzt ist es mein Sohn, der Hilfe braucht.”

Deswegen: Mach es Hannes’ Vater nach und geh den ersten Schritt: Lass dich registrieren und schenke Hannes und anderen Menschen Hoffnung.