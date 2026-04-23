KLEINE FROHNATUR SUCHT GROßES MATCH

Jetzt zählt jede Registrierung. Der dreijährige Hannes kämpft ums Überleben. Der kleine Bluey-Fan steckt voller Energie und Lebensfreude. Doch schon seit letztem Jahr kämpft er gegen Leukämie. Im April dann der große Schock: Nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Hannes’ Vater hat es bereits vorgemacht und appelliert:
„Vor Jahren habe ich für eine Person Stammzellen gespendet. Jetzt ist es mein Sohn, der Hilfe braucht.”
Deswegen: Mach es Hannes’ Vater nach und geh den ersten Schritt: Lass dich registrieren und schenke Hannes und anderen Menschen Hoffnung.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.