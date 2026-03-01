Für Harun. Fürs Leben.

Für dich ist es ein kleiner Schritt – für Harun vielleicht eine zweite Chance auf Leben. Registriere dich!
Eigentlich ist Harun im schönsten Kapitel seines Lebens: Der 30-Jährige ist frisch verheiratet und Papa eines inzwischen einjährigen Sohnes. Doch das Familienglück wird bedroht, denn im Sommer 2025 bekommt Harun die Diagnose akute lymphatische Leukämie mit Philadelphia-Chromosom. Er leidet an Blutkrebs. Seine einzige Rettung ist eine Stammzellspende, doch bisher gibt es noch keine:n passende:n Spender:in.
Vielleicht bist du das. Also mach mit und registriere dich beim Neujahrsfest! Für einen Bruder, Ehemann, Vater, Freund. Für Harun.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.