Für Harun. Fürs Leben.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Für dich ist es ein kleiner Schritt – für Harun vielleicht eine zweite Chance auf Leben. Registriere dich!

Eigentlich ist Harun im schönsten Kapitel seines Lebens: Der 30-Jährige ist frisch verheiratet und Papa eines inzwischen einjährigen Sohnes. Doch das Familienglück wird bedroht, denn im Sommer 2025 bekommt Harun die Diagnose akute lymphatische Leukämie mit Philadelphia-Chromosom. Er leidet an Blutkrebs. Seine einzige Rettung ist eine Stammzellspende, doch bisher gibt es noch keine:n passende:n Spender:in.

Vielleicht bist du das. Also mach mit und registriere dich beim Neujahrsfest! Für einen Bruder, Ehemann, Vater, Freund. Für Harun.