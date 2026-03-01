Spender:in werdenGeld spenden
DKMS-Patient Harun sitzt in einem Cafe und lächelt. In seiner Hand hält er ein Handy.
DKMS-Patient Harun sitzt in einem Cafe und lächelt. In seiner Hand hält er ein Handy.

FÜR HARUN. FÜRS LEBEN.

Jetzt registrieren

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Für dich ist es ein kleiner Schritt – für Harun vielleicht eine zweite Chance auf Leben. Registriere dich!

Eigentlich ist Harun im schönsten Kapitel seines Lebens: Der 30-Jährige ist frisch verheiratet und Papa eines inzwischen einjährigen Sohnes. Doch das Familienglück wird bedroht, denn im Sommer 2025 bekommt Harun die Diagnose akute lymphatische Leukämie mit Philadelphia-Chromosom. Er leidet an Blutkrebs. Seine einzige Rettung ist eine Stammzellspende, doch bisher gibt es noch keine:n passende:n Spender:in.

Vielleicht bist du das. Also mach mit und registriere dich beim Neujahrsfest! Für einen Bruder, Ehemann, Vater, Freund. Für Harun.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Carla Tiedt
Spenderneugewinnung
tiedt@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56
Verwendungszweck: CTT115

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren
Registrierungsaktion für Harun
Ein Mann sitzt an einem Tisch und hält ein Smartphone in den Händen.
Registrierungsaktion
Für Harun. Fürs Leben.
Hamburg Harburg
15.03.2026

Jetzt spenden!
