HENNING BRAUCHT DEINE HILFE!

Henning leidet an Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende.

Henning ist 30 Jahre alt, treibt Sport, verzichtet seit Jahren auf Alkohol, ernährt sich gesund. Er liebt guten Kaffee und strotzt nur so vor Optimismus, Tatendrang und Lebenslust. Er ist Freund, Sohn, Bruder, Onkel. NORMALERWEISE stellt er die Bedürfnisse seiner Mitmenschen ins Zentrum seiner Handlungen, denkt mit und packt an.

Doch nun braucht er unsere Hilfe! Henning kämpft mit beeindruckender Willenskraft gegen den Krebs und blickt positiv in die Zukunft. Aber er kann diesen Kampf nur mit Hilfe einer passenden Spenderin oder eines passenden Spenders gewinnen!

Wie kannst du Henning helfen? Teile diesen Aufruf mit möglichst vielen Menschen in deinem Umfeld. Beantworte über den Button "Jetzt registrieren" eine Hand voll Fragen und erfahre, ob du als Spender:in in Frage kommst. Falls ja, kannst du die Registrierung schnell und einfach von zuhause aus durchführen. Solltest du Hennings „Match“ sein, erfolgt die tatsächliche Stammzellspende in den meisten Fällen über die Armvenen, ähnlich wie bei der Blutabnahme. Wir bitten dich von Herzen: Nimm dir ein paar Minuten Zeit und registriere dich jetzt. Damit schenkst du Henning oder anderen Betroffenen die Chance weiterzuleben!