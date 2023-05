DANIEL WILL LEBEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Der 38-jährige Daniel aus Rüsselsheim ist ein geselliger und hilfsbereiter Mensch. Er ist immer für einen Spaß zu haben und seine Mitmenschen stehen bei ihm an erster Stelle – so auch seine Eltern, die er hingebungsvoll unterstützt. Der passionierte Tennislehrer hat seine große Leidenschaft zum Beruf gemacht und bringt Kindern das Tennisspielen bei. Nach einer nicht enden wollenden Reihe von Erkältungen und Fieber geht er im Februar schließlich zum Arzt und lässt sich Blut abnehmen. Von da an geht alles ganz schnell. Er kommt ins Krankenhaus, zuerst nach Rüsselsheim, einen Tag später sogar in die Uniklinik Mainz. Zwei Wochen und viele Untersuchungen später steht die Diagnose fest: Daniel hat Blutkrebs. Zum Überleben braucht er dringend eine Stammzellspende. Daher bitten seine Freunde und Familie die Bevölkerung darum, sich schnellstmöglich zu registrieren – für Daniel und alle anderen Betroffenen.