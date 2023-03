IDA BRAUCHT DEINE HILFE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Ida ist 3 Jahre alt und lebt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester in Mörslingen, im Landkreis Dillingen an der Donau. Sie ist ein lebensfrohes und glückliches Mädchen.

Doch am 11.01.2023 änderte sich das Leben der Familie von einer Sekunde auf die andere: Ida erhielt die Diagnose akute myeloische Leukämie (AML), eine Form von Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht sie nun dringend eine Stammzellspende. Ihre Eltern und Freund:innen der Familie bitten daher um deine Hilfe: