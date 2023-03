KERSTIN WILL GESUND WERDEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Kerstin aus dem Landkreis Dingolfing-Landau ist 20 Jahre alt und liebt Metal und Hardrock. Zu ihren Lieblingsbands gehören Electric Callboy, Nightwish, Blind Channel und noch viele mehr.



Ein großer Wunsch ging in Erfüllung, als sie 2022 bei Rock im Park dabei sein konnte. In der Musik kann sie abtauchen und Kraft schöpfen. Das ist auch bitter nötig, denn seit Geburt leidet Kerstin an einer Erkrankung des blutbildenden Systems, so dass sie derzeit alle zwei Wochen eine Bluttransfusion benötigt. Bis jetzt hat sie bereits über 500 Blutkonserven bekommen.



Leider geht es ihr damit aber immer schlechter und mittlerweile ist sie zu kraftlos, um einen normalen Alltag zu bewältigen. Wandern und Skifahren – wie einst – sind undenkbar.

Eine Ausbildung oder das angestrebte Studium – unmöglich. Der einzige Hoffnungsschimmer ist eine Stammzelltransplantation. Aktuell gibt es für Kerstin weltweit leider keine:n passende:n Spender:in. Nichtsdestotrotz möchte die Familie nicht aufgeben und ruft die Bevölkerung zur Registrierung auf – in der Hoffnung, dass für Kerstin oder Andere der genetische Zwilling gefunden wird.