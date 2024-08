Alle für Team Jens

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Hallo zusammen, mein Name ist Jens. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe 3 wundervolle Kinder. Vielleicht kennt der ein oder andere mich vom Fußballplatz, denn da habe ich mein halbes Leben und eigentlich noch viel mehr Zeit verbracht. Zum Schluss meiner aktiven Zeit habe ich beim DJK Vierlinden in Duisburg einige Jugendmannschaften als Trainer begleitet sowie bei Hamborn 07 Teams im älteren Bereich und eigentlich ab Sommer bei Rot Weiß Oberhausen in der U12. Eigentlich, denn jetzt kommt mein Problem: Vor acht Wochen erhielt ich die Diagnose Blutkrebs. Ich brauche eine Stammzelltransplantation, einen Spender der mit mir kompatibel ist, um weiterleben zu können. Wenn ihr gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt seid: bitte registriert euch - somit könnt ihr vielleicht mir oder anderen Betroffenen helfen! Euer Jens