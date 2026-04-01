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Patientin Julie sitzt mit geflochtenem Haar draußen und hat die Augen geschlossen.
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JULIE WILL LEBEN

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Julie aus Andernach kämpft bereits zum zweiten Mal gegen Blutkrebs. Die 17-Jährige erhielt 2024 die schockierende Diagnose. Zunächst schlagen die Therapien an und es scheint, als wäre die Erkrankung zurückgedrängt. Doch Anfang 2026 kehrt der Krebs zurück. Julies letzte Chance ist eine Stammzellspende. Statt ihr normales Leben zu leben, zur Schule zu gehen, ihre Freundinnen zu treffen oder sich um ihre geliebten Tiere zu kümmern, liegt sie im Krankenhaus. Sie muss sich einer Chemotherapie unterziehen und darauf vertrauen, dass es irgendwo auf der Welt einen genetischen Zwilling gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann Julie und anderen Betroffenen helfen.

Eine Collage bestehend aus zwei Bildern. Links ein Bild von einer Hand mit einem Zugang und rechts eine Person in einem Rollstuhl.
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Julie will leben
Andernach
19.04.2026

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