GEMEINSAM STARK FÜR JULIUS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Der 4-jährige Julius aus Wettstetten ist ein sehr herzlicher und aufgeweckter Junge. Er ist am liebsten in seinem Garten und erfreut sich an bunten Blumen, Bienen und seinem angepflanzten Gemüse, welches er nur zu gern selbst erntet.

Im April 2022 änderte sich die Welt von Julius und seiner Familie von einen Tag auf den anderen. Bei Julius wurde Leukämie diagnostiziert. Tapfer kämpfte er sich durch die Intensivtherapie – eine lange Zeit mit viel Verzicht, Vorsicht und wenigen Kontakten. Doch Ende Januar konnte er endlich den symbolischen Gong in der Klinik schlagen. Keine fünf Monate später der nächste Rückschlag: Julius hat eine bösartige Histiozytose, eine seltene Erkrankung des blutbildenden Systems.

Um wieder gesund zu werden, braucht Julius eine Stammzellspende. Julius Mama Juliane weiß: „Nur gemeinsam sind wir stark! Bitte lass auch du dich registrieren.“