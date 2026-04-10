Gemeinsam für unseren Kalle

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein

Unser Karl Heinz (Kalle) braucht dich! Jetzt! Er hat eine seltene Knochenmarkerkrankung und schafft es leider nicht alleine. Um wieder gesund zu werden, benötigt er dringend eine Stammzellspende. Daher rufen seine Familie, sein Freundeskreis und Vereinsmitglieder aus zahlreichen Vereinen der Region dazu auf sich als potenzielle Lebensretter:in zu registrieren. Alle gesunden Menschen im Alter von 17 bis 55 Jahren können Lebensretter:in werden – für Kalle und andere Betroffene.

Kalle ist für seine mitreißende und positive Lebensart bekannt und steht allen immer mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt braucht er dich! Komm vorbei und hilf ein Leben zu retten!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
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Janet Mulappancharil
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09.05.2026

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