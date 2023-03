STAMMZELLEN FÜR KAPITÄN THOMAS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Thomas ist ein kreativer und begeisterungsfähiger Visionär mit absoluter Sammelleidenschaft. Er ist regelmäßig auf Flohmärkten und Auktionen unterwegs. Mit viel Liebe, Geduld und dem Ziel vor Augen restauriert er in die Jahre gekommene Schätze – so wie seine „Balboa“. 2019 erstand er das Boot, welches nun auf dem Trockendock mitten in Owen liegt.

Doch Anfang September wurden gewohnte Bergwandertouren anstrengend. Der sonst so aktive 62-Jährige brauchte auf einmal Pausen. Nach zahlreichen Blutuntersuchungen, Ungewissheit und Angst folgte Anfang Januar die Diagnose Myelodysplastische Syndrom (MDS), eine Erkrankung des Knochenmarks. Der Kapitän sitzt nun gerade auf dem Trockenen. Für neue Abenteuer fehlen jetzt noch Stammzellen! Daher bitten seine drei Söhne, seine Lebensgefährtin Dorothea sowie Freund:innen sich für Thomas und Andere zu registrieren.