Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Karl-Peters Vermächtnis wird Spuren hinterlassen

Karl-Peter aus Heinsberg ist der Mensch, den wir uns alle an unserer Seite wünschen. Der 1. Vorsitzende der KG-Grasbürger aus Randerath ist liebevoller Ehemann, aufopfernder Vater und ein engagierter Helfer. Er war es, der bei der Flut 2021 tagelang unermüdlich im Einsatz war. Er ist derjenige, der den Karneval mit Herzblut lebt und für seinen Verein alles gibt. Und er ist derjenige, der dieser Tage im Kreise seiner Familie in Würde, Dankbarkeit und Demut auf die letzten 66 Jahre zurückblicken kann. Karl-Peter hat akute Leukämie. Zu einer Stammzellspende wird es nicht mehr kommen. Sein letzter Wunsch und der seiner Familie ist es, an der ursprünglich für ihn geplanten Registrierungsaktion festzuhalten - in Gedenken an einen einzigartigen Menschen. Sein Vermächtnis, deine Registrierung, kann vielen anderen Patient:innen auf der ganzen Welt die Chance auf Leben schenken.

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Weitere Infos auf Instagram: @dkms_karlpeter #jetzterstrecht