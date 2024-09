KLINGELE GEGEN BLUTKREBS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Für uns als Familienunternehmen ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig und somit spielt auch soziale Verantwortung und Engagement eine große Rolle. Mit unserer Registrierungsaktion bei Klingele unterstützen wir die DKMS in Ihren Aktivitäten gegen Blutkrebs. Dabei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Jede Registrierung erhöht die Chance auf Rettung und Heilung für Menschen in Not, die verzweifelt auf eine Stammzellspende warten.

Unser Kollege Antonios Gialamas, der bereits seit längerer Zeit registriert ist, ist ein guter Beweis, den eine solche Spende bewirken kann. Er kam schon zweimal als Spender in Frage und konnte bereits einem Kind das Leben retten.





Antonios Gialamas, Mitarbeiter aus Grunbach

Inspiriert von dieser bewegenden Geschichte haben wir beschlossen, eine Registrierungskampagne speziell für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den deutschen Klingele Standorten ins Leben zu rufen. Die Kampagne startet im Februar.

Nach der Anmeldung sendet die DKMS ein Testkit direkt nach Hause. Der notwendige Abstrich kann bequem zu Hause durchgeführt und dann an die DKMS zurückgesandt werden. Die Geschäftsleitung von Klingele unterstützt die Aktion zusätzlich dadurch, dass die 40€, welche für die DKMS pro Spende anfallen, komplett übernommen werden.

Es ist ein kleiner Schritt für jede:n Einzelne:n von uns, aber für Menschen in Not kann es sehr viel bedeuten und sogar deren Leben retten. Antonios Gialamas bringt es auf den Punkt: „Gesundheit ist das Wichtigste im Leben und leider nicht selbstverständlich. Es hat mir viel bedeutet, jemandem mit meiner Stammzellspende helfen zu können, und ich ermutige jeden, an unserer Aktion teilzunehmen.

Seien Sie Teil dieser lebensrettenden Mission. Jede Spende zählt. Jede Registrierung kann ein Leben retten."

Registrieren Sie sich jetzt und werden Sie Teil dieser wichtigen Initiative.