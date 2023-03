KOREL WILL LEBEN!

Korel ist mit seinen fast zwei Jahren ein Kämpfer und das absolute Wunschkind von Mama Aileen und Papa Lennart. Korel tanzt und singt von Herzen gern. Bagger und Feuerwehrautos sind seine große Leidenschaft. Zusammen mit seinen Kuscheltieren erobert er die ganze Welt. Verstecken spielen, rumtoben und durchgekitzelt zu werden – das alles liebt Korel.

Doch plötzlich steht die Welt still. Korel erhält die Diagnose ALL, akute lymphatische Leukämie, Blutkrebs. Doch der kleine Junge kämpft! „Unser Sohn ist ein unglaublicher Sonnenschein. Er lacht und strahlt jeden an und begeistert alle mit seiner freundlichen Art. Wir können uns ein Leben ohne Korel nicht vorstellen. Bitte helft uns und lasst euch registrieren! Herzlichen Dank“, so Korels Eltern.