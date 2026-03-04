Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
DKMS-Materialien sind vor der Kulisse des Stadions des KSC zu sehen.
DKMS-Materialien sind vor der Kulisse des Stadions des KSC zu sehen.

Karlsruher SC sucht zukünftige Lebensretter

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Manchmal geht es um mehr als Fußball. Um zweite Lebenschancen. Fan Yannick Werner (32) und KSC-Innenverteidiger Marcel Franke haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wahre Größe nicht nur auf dem Spielfeld zählt – sondern vor allem dann, wenn es um Verantwortung für andere Menschen geht.

Yannick aus Rußheim und KSC-Innenverteidiger Marcel Franke haben Stammzellen gespendet, um an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Für beide war sofort klar, dass sie helfen würden, als sie als passende Spender infrage kamen. Die ambulante Stammzellspende verlief unkompliziert und war mit geringem Aufwand verbunden.

Auch der Karlsruher SC steht geschlossen hinter diesem Einsatz. Der Verein möchte seine Reichweite und gesellschaftliche Verantwortung nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen und gemeinsam mit der DKMS möglichst viele neue potenzielle Stammzellspender:innen zu gewinnen – denn jede Registrierung kann Leben retten.

Vor Anpfiff zum Lebensretter werden.

Am 8. März 2026 setzt der Karlsruher SC gemeinsam mit der DKMS ein weiteres starkes Zeichen. Vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden findet ab 11 Uhr eine Registrierungsaktion direkt vor dem Stadion des KSC statt. Drei DKMS-Stände, unter anderem im Wildpark Club, bieten Besucher:innen die Möglichkeit, sich unkompliziert, kostenlos und in wenigen Minuten als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen. Auch weiterhin zählt bei den Karlsruher Fans das Motto: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein.

Wer am 8. März keine Zeit hat, kann sich hier direkt ein Registrierungsset nach Hause bestellen, den Abstrich durchführen und das Set anschließend kostenfrei zurücksenden.

Eine Collage bestehend aus zwei Bildern. Auf beiden sind Spieler des KSC beim Wangenschleimhautabstrich zu sehen.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE24 3605 0105 0004 7018 27
Verwendungszweck: KSC - FUP 098

Weitere Informationen für Journalist:innen
Media Center
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH