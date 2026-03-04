Karlsruher SC sucht zukünftige Lebensretter

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Manchmal geht es um mehr als Fußball. Um zweite Lebenschancen. Fan Yannick Werner (32) und KSC-Innenverteidiger Marcel Franke haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wahre Größe nicht nur auf dem Spielfeld zählt – sondern vor allem dann, wenn es um Verantwortung für andere Menschen geht.

Yannick aus Rußheim und KSC-Innenverteidiger Marcel Franke haben Stammzellen gespendet, um an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Für beide war sofort klar, dass sie helfen würden, als sie als passende Spender infrage kamen. Die ambulante Stammzellspende verlief unkompliziert und war mit geringem Aufwand verbunden.

Auch der Karlsruher SC steht geschlossen hinter diesem Einsatz. Der Verein möchte seine Reichweite und gesellschaftliche Verantwortung nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen und gemeinsam mit der DKMS möglichst viele neue potenzielle Stammzellspender:innen zu gewinnen – denn jede Registrierung kann Leben retten.

Vor Anpfiff zum Lebensretter werden.

Am 8. März 2026 setzt der Karlsruher SC gemeinsam mit der DKMS ein weiteres starkes Zeichen. Vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden findet ab 11 Uhr eine Registrierungsaktion direkt vor dem Stadion des KSC statt. Drei DKMS-Stände, unter anderem im Wildpark Club, bieten Besucher:innen die Möglichkeit, sich unkompliziert, kostenlos und in wenigen Minuten als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen. Auch weiterhin zählt bei den Karlsruher Fans das Motto: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein.

Wer am 8. März keine Zeit hat, kann sich hier direkt ein Registrierungsset nach Hause bestellen, den Abstrich durchführen und das Set anschließend kostenfrei zurücksenden.