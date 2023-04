TEAM LEONIE & DU

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

"Hallo zusammen, ich bin Leonie aus Berlin. Mein großer Bruder und ich haben vor kurzem erfahren, dass wir an einer extrem seltenen und besonders schweren Erbkrankheit leiden, die Fanconi-Anämie (FA) heißt. Mein Bruder Louis ist vor wenigen Wochen daran gestorben. Er schaffte es nicht, gegen die Hirntumore und die kurze Zeit später folgende Leukämie anzukämpfen. Nun wurde bei mir vor wenigen Tagen die Vorstufe einer Leukämie festgestellt. Ich möchte noch viele Jahre an der Seite meiner Eltern, Familie und Freunde sein. Ich will sie wieder zum Lachen bringen. Ich will draußen spielen und toben. Ich will leben!“ Dazu benötigt das einjährige Mädchen so schnell wie möglich eine Stammzellspende. Diese fünf noch so kleinen Finger wollen die Welt erkunden. Fünf Minuten dauert die Registrierung. Weniger als fünf Minuten das Teilen dieses Aufrufes.