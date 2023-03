Lina Rixgens setzt Segel im Kampf gegen Blutkrebs

Die Seglerin Lina Rixgens stellt sich in den kommenden zwei Jahren gleich zwei Herausforderungen: Bei der Mini Transat 2021 wird sie in ihrem neuen Boot im Alleingang den Atlantik überqueren. Bis dahin steht für Rixgens eine intensive Vorbereitung auf dem Programm. Bei der Bootstaufe ihres neuen Boots des Typs Wevo 6.5 in Travemünde präsentierte die gebürtige Kölnern aber nicht nur ihr neues Boot, sondern auch ihren neuen Charity-Partner. Gemeinsam mit der DKMS wird sie zukünftig auf den Kampf gegen Blutkrebs werben. Dabei hat sich Lina Rixgens eine eigene Challenge gesetzt: Analog ihrer Bootsnummer möchte sie mindestens 982 Menschen zu einer Registrierung als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS bewegen.









Die Ehre der offiziellen Taufe der „Whomper“ durfte der DKMS-Vertreter Karsten Meier übernehmen, der nach seiner Ansprache zur Sektflasche griff. Der Public Affairs Manager der DKMS über das Engagement von Lina Rixgens: „Es ist bewundernswert, dass sich Lina trotz ihres sportlichen Ziels auch gesellschaftliche Aufgaben nicht aus dem Fokus verliert. Sie ist ein Vorbild für viele junge Menschen. Ich wünsche mir, dass sie in ihrem Umfeld viele Unterstützer findet und wir so alle gemeinsam für noch mehr Blutkrebspatienten einen passenden Stammzellspender vermitteln können.“









Für die ambitionierte Seglerin und angehende Medizinerin fiel die Entscheidung, die DKMS zu unterstützen, leicht. „Die Arbeit der DKMS ist wichtig und ich weiß, wie einfach jeder helfen kann. Durch mein Medizinstudium ist mir dies noch deutlicher geworden. Die Unterstützung der DKMS ist mir eine Herzensangelegenheit. Die Aufmerksamkeit, die ich durch meine Segelprojekte gewinne, möchte ich nun dazu nutzen möglichst viele Leute zu einer Registrierung zu motivieren“, erklärt Lina Rixgens.