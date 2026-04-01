Mainz 05 gegen Blutkrebs

Registriere dich als Lebensretter vor Ort oder Online! Am 25. April geht’s bei den Mainzern in der heimischen MEWA ARENA neben dem Punktgewinn gegen den FC Bayern München auch um eine lebenswichtige Aktion.

Im Rahmen des Gesundheitsspieltags können die Besucher:innen des Spiels sich zwischen 13:30 und 15:30 Uhr in wenigen Minuten kostenlos am DKMS Registrierungsstand auf der Promofläche vor der Arena als potenzielle Stammzellspender:innen oder alternativ hierüber registrieren – und damit vielleicht eines Tages zur Lebensretterin oder zum Lebensretter werden.

Die Aktion führt Mainz 05 zusammen mit der DKMS durch und setzt damit ein Zeichen zu einem regionalen Anlass. Bei der Mainzer Grundschullehrerin Christiane wurde im Dezember 2025 Blutkrebs diagnostiziert. Nach einer Chemotherapie ist eine Stammzellspende für sie nun die letzte Hoffnung, um zu überleben. Zum Glück stehen die Zeichen für sie gut, denn sie hat eine:n passende:n Spender:in gefunden. Doch noch warten viele weitere Patient:innen auf das passende Match und jede Registrierung schenkt Hoffnung.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich registrieren und mit einer Stammzellspende Patient:innen, die auf eine zweite Lebenschance hoffen, helfen. Nur wer registriert ist, kann als Spender:in gefunden werden und mit einer Stammzellspende ein Leben retten.