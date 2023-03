Hilf meiner Mama!

Meine Mama: Arzthelferin, Seniorenbetreuerin und der liebenswerteste Mensch, den ich kenne. Sie ist immer für mich da, lacht und weint mit mir und trocknet anschließend meine Tränen. Nun ist sie auf Deine Hilfe angewiesen.

Im Dezember 2020 fing alles mit einer Lungenentzündung an, auf die vier weitere folgten. Als ob das nicht schon genug wäre, infizierte sie sich auch noch mit Covid19. Acht quälende Wochen im Krankenhaus waren die Folge. Im März 2021 kam sie endlich aus der Klinik nach Hause, nur um einen Marathon zu weiteren Ärzt:innen und Krankenhäusern zu beginnen. Durch diese schwere Zeit wurde sie von meiner Oma, ihrer besten Freundin und mir begleitet. Im Juni erhielten wir schließlich die Diagnose: MDS Syndrom. Darauf folgten mehrmalige Knochenmarkpunktionen, Bluttransfusionen, erneute Klinikaufenthalte und weitere Lungenentzündungen.

Meine Mama, die früher arbeiten konnte bis zum Umfallen, nebenher noch den Haushalt schmiss und sich im Rahmen der Nachbarschaftshilfe um unzählige alte und kranke Menschen kümmerte, musste plötzlich zweimal in der Woche mit dem Krankenwagen gefahren werden. Ich komme so oft es geht nach Hause und unterstütze sie, obwohl ich weit entfernt meine Ausbildung mache. Denn die vielen Jahre, in denen Sie für mich da war, will ich ihr nun zurückgeben. Ich möchte noch viele weitere gemeinsame, glückliche Jahre mit meiner Mama haben.

Bitte hilf Du uns, die passende Stammzellenspenderin oder den passenden Stammzellenspender zu finden, denn bisher war diese:r leider noch nicht dabei! Registriere Dich hier!