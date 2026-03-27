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Marco mit seiner Frau und seinen Töchtern.
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MARCO WILL GESUND WERDEN

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Für seine Töchter und seine Familie

Im Februar 2026 zerplatzt Marcos bisheriges Leben wie eine Seifenblase. Er ist an Leukämie erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen.

Marco ist Familienmensch durch und durch. Für seine Geschwister und Verwandten ist er immer da – egal was sie brauchen. Ein „Nein“ gibt es bei ihm nicht. Für seine beiden Töchter ist er alles: Vater, bester Freund, Vorbild und Held zugleich.
Wer Marco als Freund hat, weiß, was echte Freundschaft bedeutet – Rückhalt, Hilfe, Loyalität, ein offenes Ohr und viele gemeinsame Momente voller Lachen.

Es kann jeden treffen. In solchen Momenten wird klar, dass Gesundheit das größte Glück ist.

Schau nicht weg – vielleicht bist genau du der Mensch, der Marcos Welt verändern kann.
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