HILF MATTHEW ZU LEBEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Matthew ist ein sehr liebevoller und sozialer Mensch, der immer für seine Mitmenschen da ist. Anderen zu helfen ist sein Beruf, denn Matthew arbeitet als Chiropraktiker in den Niederlanden. Doch statt in seiner Praxis seinen Patient:innen zur Seite zu stehen, ist Matthew nun selbst auf Hilfe angewiesen.

Vor einem Jahr erhielt er die Diagnose T-PLL, eine sehr seltene und aggressive Erkrankung des blutbildenden Systems. Um zu überleben, benötigt er dringend eine Stammzellspende. Kurz nach der Diagnose entschlossen Matthew und seine Frau Laura zu heiraten. Die beiden haben noch so vieles vor und geben die Hoffnung nicht auf.



Unterstütze Matthew und alle Betroffenen weltweit, registriere dich und teile diesen Aufruf!