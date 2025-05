SUPERHELD:IN GESUCHT

Matts hat Krebs. Du kannst ihm Hoffnung schenken!

Matts würde gerne wieder in die Kita gehen, mit seinen Freunden im Sandkasten buddeln, Oma und Opa im Garten besuchen und die Eisbären im Rostocker Zoo bestaunen. Doch das geht im Moment nicht, denn Matts ist schwer krank. An seinem 3. Geburtstag bekam er die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Statt zu feiern und Kerzen auszublasen, wurde Matts notfallmäßig mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Hamburg geflogen und lag dort mehrere Tage im Koma. Aber Matts ist ein Kämpfer, genau wie seine Lieblingshelden von der Paw Patrol. Er kämpft und erträgt tapfer die Chemotherapien. Doch nur durch eine Stammzellspende kann Matts gesund werden. Bist du sein:e Superheld:in? Bitte registriere dich - für Matts und andere.

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt spenden!