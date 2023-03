MICHAEL SUCHT DICH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Bis September 2022 war Michael (54) einfach Vater, Partner, Freund, Hochschullehrer, Frankfurter, Weltbürger und Eintracht Fan. Voller Optimismus, Offenheit und Energie.

Dann, während eines geplanten beruflichen Aufenthalts in Südafrika, bekam er die erste Schockdiagnose: Verdacht auf Leukämie. Der Rückflug aus Südafrika nach Deutschland ging gerade noch so. Nach einigen Untersuchungen erfolgt dann die Diagnose: Akute Lymphatische Leukämie, kurz: ALL.



Von einem auf den anderen Tag ist nichts mehr wie es mal war. Keine langen Tage an der Hochschule, um jungen Menschen mit voller Energie aufs Berufsleben vorzubereiten. Keine mehrtägigen Wanderungen mit Freund:innen in der Natur. Keine entspannten Abende mit der Partnerin. Keine Wochenendausflüge zu Konzerten mit den Töchtern. Keine Kochabenteuer mit Familie und Freund:innen. Alles änderte sich schlagartig.

Aktuell ist Michael im Krankenhaus. Er und das Krankenhausteam kämpfen seitdem um sein Leben. Doch das schafft er nicht alleine. Er braucht deine Hilfe. Michael kann nur durch ein Stammzellspende gesund werden.

Bitte lasst dich registrieren. Damit schenkst du Michael und anderen Betroffenen das Wertvollste – eine zweite Chance aufs Leben. Teile diesen Aufruf bitte mit deiner Familie, Freund:innen und Netzwerken.