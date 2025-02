Ein Leben für Mikolaj

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Spaßvogel Miko braucht eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden.

Mikolaj ist ein fröhlicher kleiner Junge, der das Meer und den Strand liebt. Aber seine große Leidenschaft ist der Fußball. Er würde so gern mit anderen Kindern in einem Verein spielen und Tore schießen.

Doch Mikolaj ist schwer krank. Bereits zum zweiten Mal erhält er die Diagnose ALL, akute lymphatische Leukämie, Blutkrebs. Aber Miko kämpft wieder. Alle Therapien erträgt er tapfer - sein Lächeln hat er jedoch verloren. Miko zeigt uns allen, was im Leben wirklich wichtig ist. Mit seinen fünf Jahren ist er jetzt schon ein kleiner Held!

Aber um zu leben, sucht Miko seinen genetischen Zwilling, seine Superheldin oder seinen Superhelden. Bitte registriere dich jetzt und gib Miko und anderen Betroffenen die Chance auf Leben.