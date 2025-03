Ein Leben für Mikolaj

Mikolaj ist ein fröhlicher kleiner Junge, der das Meer und den Strand liebt. Aber seine große Leidenschaft ist der Fußball. Er würde so gern mit anderen Kindern in einem Verein spielen und Tore schießen. Doch Mikolaj ist schwer krank. Bereits zum zweiten Mal erhält er die Diagnose ALL, akute lymphatische Leukämie, Blutkrebs. Aber Miko kämpft wieder. Alle Therapien erträgt er tapfer - sein Lächeln hat er jedoch verloren. Miko zeigt uns allen, was im Leben wirklich wichtig ist. Mit seinen fünf Jahren ist er jetzt schon ein kleiner Held! Aber um zu leben, sucht Miko seinen genetischen Zwilling, seine Superheldin oder seinen Superhelden. Bitte registriere dich jetzt und gib Miko und anderen Betroffenen die Chance auf Leben.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter http://www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.