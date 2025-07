Gemeinsam für Margit

Niklas, 1. Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Warburg, hat nur einen Wunsch: „Meine Mutter Margit hat die Diagnose Leukämie erhalten. Um wieder gesund zu werden, braucht sie jetzt eine passende Stammzellspende. Aktuell suchen wir nach ihrem genetischen Zwilling. Um die Chancen für sie und alle anderen Betroffenen zu erhöhen, rufen wir von der DLRG Ortsgruppe Warburg zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen auf. Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich am 02.08. in Warburg direkt vor Ort registrieren. Bitte komm vorbei. Meine Mutter hat noch so viel vor. Im September wird sie Großmutter und sie will ihr Enkelkind kennenlernen und aufwachsen sehen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/margit ein Registrierungsset bestellen.