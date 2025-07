Für Lisa - fürs Leben

Lisa ist ein Mensch, den man einfach gernhaben muss. Herzlich, hilfsbereit, laut lachend – und immer da, wenn man sie braucht. Sie ist einer dieser seltenen Menschen, die mitfühlen, ohne viele Worte zu brauchen. Die 32-Jährige ist Mama von zwei wundervollen Jungs (4 und 7 Jahre alt) und mit ganzem Herzen Familienmensch. Oft ist sie mit ihrem Mann, der Rallye fährt, unterwegs – manchmal als Co-Pilotin, manchmal am Streckenrand mitfiebernd.

Seit Juni drückt Lisas Leben allerdings aufs Bremspedal. Denn sie ist schwer krank. Die Diagnose „Leukämie” kam im Juni völlig unerwartet. Ein Schock für Lisa und ihr gesamtes Umfeld. Seitdem kämpft sie gegen die Erkrankung. Nach außen hin wirkt Lisa stark. Doch wie viel Mut es wirklich kostet, diesen Weg zu gehen, sieht man nicht. Am liebsten würde sie vorspulen – zurück ins Leben, zu ihrer Familie, zu all dem, was gerade stillsteht. Damit sie diese Chance bekommt, braucht Lisa eine:n passende:n Stammzellspender:in. Jemanden, der sagt: Ich mach mit. Ich bin da.

Deshalb organisieren wir, die „Dorfgemeinschaft Wolkering und Umgebung e.V.” sowie die „Freiwillige Feuerwehr Thalmassing e.V.”, am 09. und 10.08. eine Registrierungsaktion beim Dorffest. Für Essen, Trinken sowie musikalische Unterhaltung vor Ort ist gesorgt. Auch für Kinder ist am Sonntag einiges geboten.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/lisa ein Registrierungsset bestellen.