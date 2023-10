MOHAMAD BRAUCHT HILFE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Mohamad (14) wurde in Abu Dhabi geboren. Seine Eltern sind Palästinenser aus dem Libanon. Seit 2015 hat die Familie in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Hier fühlen sich Mohamad und seine Familie sehr wohl. Er geht gern zur Schule und hat tolle Freunde gefunden. Doch schon während eines Familienurlaubs geht es Mohamad sehr schlecht. Wenige Tage nach der Rückkehr erhält die Familie die schreckliche Diagnose akute myeloische Leukämie, AML, Blutkrebs. Es folgen stationäre Krankenhausaufenthalte, Bluttransfusionen und Chemotherapien. Aber Mohamad will wieder mit seinen Freunden Fußball spielen und zur Schule gehen. Nur durch eine Stammzellspende kann er wieder gesund werden. Je mehr Menschen sich registrieren, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, eine:n geeignete:n Spender:in zu finden.