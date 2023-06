NILA WILL KIND SEIN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Die 4-jährige Nila ist ein absoluter Sonnenschein. Gemeinsam mit ihren Eltern lebt sie in Teheran, Iran.

Vor etwa fünf Monaten bekam Nila blaue Flecken am ganzen Körper, woraufhin ihre Eltern den Kinderarzt aufsuchten. Dann der große Schock: Nila leidet an aplastischer Anämie, einer seltenen Erkrankung des blutbildenden Systems. Statt ihre Kindheit zu genießen und draußen mit ihren Freund:innen zu spielen, ist Nila seither im Krankenhaus. Um wieder gesund zu werden, braucht sie eine Stammzellspende.

Registriere dich als potenzielle:r Stammzellspender:in und schenke Hoffnung für Nila und andere Patient:innen weltweit. Gemeinsam können wir Leben retten!