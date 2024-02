Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Ottmar (69) ist ein absoluter Bilderbuch-Opa, der für seine Enkel einfach alles tun würde. Seine Familie ist das Wichtigste für ihn. Daneben schlägt sein Herz für den Fußball – genauer gesagt für Mainz 05, den er als Fan der ersten Stunde unterstützt.

Vor drei Jahren konnte Ottmar den Lungenkrebs besiegen. Jeder Routineuntersuchung blickte er seither mit Unruhe entgegen. Als er nun jedoch nach einer Virusinfektion nicht mehr wirklich auf die Beine kam, hat niemand mit der Schockdiagnose Blutkrebs gerechnet.

Um zu überleben, benötigt er nun dringend eine Stammzellspende. Aufgeben ist für Ottmar keine Option, denn: the show must go on. Registriere dich für Ottmar und alle Betroffenen weltweit.