ZUSAMMEN FÜR PERIKLIS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Periklis aus Troisdorf hat Blutkrebs. Diese Schockdiagnose erhält der 36-Jährige erst vor wenigen Wochen. Seitdem steht sein Leben und das seiner Familie Kopf. Besonders an sein geliebtes Hobby Fußball ist gerade nicht zu denken. Periklis bleibt nur noch eine Chance: Eine Stammzellspende.

Gerade erst hat er erfahren, dass einer seiner Brüder zu 100% passt. Periklis hat großes Glück. Dennoch möchte er selbst und auch seine Familie weiterhin zur Registrierung als Stammzellspender:in aufrufen. Seine Frau Katerina bittet die Bevölkerung: „Periklis Diagnose hat uns vollkommen aus dem Leben gerissen. Wir haben gerade erst geheiratet und möchten unsere Träume in Zukunft gemeinsam verwirklichen. Ohne die Spende seines Bruders, wäre er auf eine Fremdspende angewiesen. Bitte lasst euch registrieren und gebt so allen Patienten das Wichtigste was es gibt: eine Chance auf Leben."